Imponente campagna promozionale di Ryanair (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ in corso e si conclude alla mezzanotte di oggi la più Imponente campagna commerciale lanciata da una compagnia aerea dopo il lockdown. Ryanair ha messo in vendita un milione di posti alla tariffa di 5 euro per viaggiare nei mesi di settembre e ottobre verso 240 destinazioni. Mai, prima d’ora, il vettore irlandese aveva offerto tanta disponibilità a un prezzo così basso. Una scelta strategica per catturare il mercato in un periodo che, in condizioni normali, segna la ripresa dei viaggi per motivi di lavoro, studio e anche per turismo in bassa stagione. Ma che, in un contesto di pandemia ancora diffusa e limitazioni imposte dai Paesi maggiormente esposti ad alto numero di contagi di Covid-19, rischia di indurre i potenziali clienti a rinunciare a volare. Ryanair, ... Leggi su quifinanza

Palazzo Pitti di Firenze sarà riprodotto in 3D grazie a droni e laser

I droni sorvoleranno Palazzo Pitti. E insieme con laser e sistemi elettronici di ultima generazione effettueranno una scansione tridimensionale dello storico edificio di Firenze. Il progetto, nato gra ...

