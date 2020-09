«Il problema dei tre corpi» diventa una serie Netflix (Di mercoledì 2 settembre 2020) La trilogia Il problema dei tre corpi di Liu Cixin diventa una serie Netflix: è la stessa piattaforma streaming ad annunciare un progetto che sulla carta si prospetta davvero grande. Già l'idea di sviluppare l'adattamento televisivo dei best seller (pubblicati prima in tre libri, poi in un unico volume) che raccontano la storia del primo contatto dell’umanità con una civiltà aliena dello scrittore cinese è di per sé molto ambiziosa, figuriamoci se a farlo è Netflix, che schiera in campo come showrunner nientepopodimeno di David Benioff e D.B. Weiss, i creatori di Game of Thrones, con Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood). https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1300795547536719875Grazie a un accordo siglato con Yoozoo ... Leggi su gqitalia

