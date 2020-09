Il nuovo Daytime di Raiuno, tra informazione e professionalità (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Ho scelto cinque volti che sono la rappresentazione contemporanea del servizio pubblico». A dirlo è il direttore Stefano Coletta in occasione della presentazione del nuovo Daytime di Raiuno in partenza lunedì 7 settembre, appuntamento che arriva dopo una primavera e un’estate particolarmente travagliate per via del Covid-19. Le parole chiave sono due: informazione e professionalità. «Sono cinque volti che sul codice giornalistico possono dare risposte eleganti, sobrie, senza protagonismi, mettendosi al servizio della platea» sottolinea il direttore prima di presentare la nuova programmazione di Raiuno, mattutina e pomeridiana. Ad aprire le danze sarà, per dieci mesi, la nuova edizione di Unomattina, in onda dal lunedì al venerdì alle 6.45 con una coppia inedita al timone, formata dal giornalista del Tg1 Marco Frittella e dalla giornalista del Tg3 Monica Giandotti, fresca della conduzione di Agorà Estate. Leggi su vanityfair

Raiofficialnews : “I volti del nuovo daytime di #Rai1 sono rappresentazione contemporanea del #ServizioPubblico”. @StefanoColetta2, d… - MioTaxiOra : Coletta, 'ecco il nuovo daytime di Rai1' - fisco24_info : Coletta, 'ecco il nuovo daytime di Rai1': Frittella-Giandotti, Daniele, Bortone, Matano, 'cinque volti per tempi fr… - eleonoradaniele : RT @Raiofficialnews: “I volti del nuovo daytime di #Rai1 sono rappresentazione contemporanea del #ServizioPubblico”. @StefanoColetta2, dire… - eleonoradaniele : RT @Raiofficialnews: Il nuovo daytime di @RaiUno: da lunedì #7settembre #Unomattina con @mfrittella e @la_giando, #StorieItaliane con @eleo… -