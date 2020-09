Il Benevento ufficializza Lapadula: titolo definitivo e contratto triennale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’ultimo atto per sancire una storia dal finale noto da tempo. Il Benevento ha ufficializzato l’ingaggio di Gianluca Lapadula. L’attaccante di origini peruviane è stato acquistato a titolo definitivo dal Genoa (accordo intorno ai 4 milioni) e ha firmato con il club del presidente Oreste Vigorito un contratto triennale. “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. L’attaccante ha sottoscritto con il club sannita un ... Leggi su anteprima24

