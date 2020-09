Huawei Watch GT 2 Pro punta a un’autonomia da primato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un inedito leak su Huawei Watch GT 2 Pro indica che lo smartWatch potrebbe avere un’autonomia di almeno 2 settimane con singola carica L'articolo Huawei Watch GT 2 Pro punta a un’autonomia da primato proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TommyBrain : 5G, Huawei, i banchi per le scuole: stiamo dando soldi italiani al Made in China!' - IacobellisT : 5G, Huawei, i banchi per le scuole: stiamo dando soldi italiani al Made in China!' - TommyBrain : 5G, Huawei, i banchi per le scuole: stiamo dando soldi italiani al Made in China!' - IacobellisT : 5G, Huawei, i banchi per le scuole: stiamo dando soldi italiani al Made in China!' - krlunk : @LaVeritaWeb @JohSogos Col vaccino nuovo mai testato sull´uomo, il corpo si collegherá a quel caxxo di 5G Huawei?!… -