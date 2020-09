Ginosa: Rsa, una ventina di positivi a test corona virus In corso tamponi dopo il primo caso con ricovero (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nella residenza sanitaria assistita Villa Genusia sono stati riscontrati circa venti positivi a test corona virus, fra gli operatori essenzialmente. È in corso la campagna dei tamponi dopo il primo caso, risalente ai giorni scorsi, di una donna risultata positiva e trasportata all’ospedale “Moscati” di Taranto. Tutti gli altri finora riscontrati sono asintomatici. Ne dà notizia il tgnorba. L'articolo Ginosa: Rsa, una ventina di positivi a test corona virus <small class="subtitle">In corso tamponi dopo il primo caso ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Ginosa (#Taranto): Rsa, una ventina di positivi a test #coronavirus corona virus -

Ultime Notizie dalla rete : Ginosa Rsa

Cosmopolismedia

Il Coronavirus arriva anche in una residenza sanitaria assistenziale a Taranto, precisamente a Villa Genusia, a Ginosa Marina. Una paziente della struttura, per alcuni accertamenti è stata accompagnat ...In isolamento domiciliare la moglie. Ricoverata al 'Moscati' anche un'ospite di una residenza sanitaria assistita di Ginosa risultata positiva al test corona virus. Non è in gravi condizioni ...