Fonti interne su 30 positivi in un ospedale in Sardegna, ma l'Azienda smentisce (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo alcune Fonti interne, nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ci sarebbero almeno 30 dipendenti del personale amministrativo positivi al Covid-19. Proprio oggi, inoltre, proprio nel ... Leggi su globalist

RobiVil : @ChimicoScettico non ho fonti interne, posso basarmi solo su quel che leggo su Science o NYT. Comunque anche il gov… - AcK_c_u : @IrridenteL @peterpafio @Libero_official Lui con la bocca ci lavora;) Cmq fonti interne dicono che sia li per rifare anche alesaggio. - alessandro_rota : RT @Open_gol: I malumori nel M5s avrebbero origine dalla contrarietà per la piattaforma Rousseau. Da fonti interne, sembrerebbe che 30 pent… - Open_gol : I malumori nel M5s avrebbero origine dalla contrarietà per la piattaforma Rousseau. Da fonti interne, sembrerebbe c… - pertusino : @bumbl3bee23 Ma com è che avete tutte fonti interne?? E lo dicono solo agli insider.. e il resto del mondo nn sa nulla. ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Fonti interne Trump disprezza i militari feriti o uccisi in battaglia, «sono perdenti Linkiesta.it Sui migranti l'Europa ci lascia ancora soli

A Bruxelles la richiesta italiana è arrivata “forte e chiara”, dice una fonte europea. Roma chiede agli altri paesi dell’Ue “ricollocamenti obbligatori” dei migranti salvati in mare. Ma, a dispetto de ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele a scopo precauzionale: riscontrato inizio polmonite bilaterale

L'ex premier nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa dopo la comparsa di alcuni sintomi. Ronzulli: "Ha trascorso la notte in ospeda ...

A Bruxelles la richiesta italiana è arrivata “forte e chiara”, dice una fonte europea. Roma chiede agli altri paesi dell’Ue “ricollocamenti obbligatori” dei migranti salvati in mare. Ma, a dispetto de ...L'ex premier nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa dopo la comparsa di alcuni sintomi. Ronzulli: "Ha trascorso la notte in ospeda ...