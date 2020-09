Faggiano sul calendario: "Il Genoa deve giocarsela con tutti" (Di mercoledì 2 settembre 2020) GENOVA - " Il primo obiettivo è quello di non soffrire come accaduto nelle ultime stagioni . Per questo, come sempre, quando vedo uscire i calendari penso semplicemente che dobbiamo avere la ... Leggi su corrieredellosport

Il Ds rossoblù sul sorteggio dei calendari: "L'obiettivo è quello di non soffrire come nelle ultime due stagioni. Spero il pubblico possa tornare allo stadio" ...

Faggiano a Sportitalia: «Pavoletti giocatore importante per noi»

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. «Tutti giocatori validi, ci interessano, ma non ci sono trattative ancora chiuse». Così ha risposto Daniele Faggiano ai microfoni di Spor ...

