Esami di avvocato, Schifone (Fdi): “Serve un corso di studi specialistico” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono stati comunicati da poco i risultati degli Esami di avvocato e solo il 36% dei praticanti napoletani è stato ammesso alla prova orale. La valutazione degli iscritti da parte della Commissione non è chiara: il voto numerico non è una motivazione, a cui ‘l’Esaminato’ ha diritto, al risultato. Serve una riforma che preveda, per esempio, una commissione unica su tutto il territorio nazionale per evitare che vengano fatti distinguo a seconda dell’area geografica di provenienza in attesa di una riforma strutturale”. Così Marta Schifone, responsabile nazionale Professioni di Fratelli d’Italia e candidata al consiglio regionale. “Per cambiare l’attuale paradigma – prosegue – è necessario ... Leggi su anteprima24

Esame avvocato a Torino: il 60% passa la prova scritta

Nel laboratorio di geologia a Messina hanno luogo i nuovi esami sui resti del piccolo Gioele e soprattutto sul cranio del bambino. È Roberta Somma, geologa forense, che sta conducendo ulteriori indagi ...

Gli aspiranti avvocati contestano le troppe bocciature all’esame di ammissione all’Ordine

Solo il 35% dei candidati supera la prova scritta e parte il ricorso al presidente della Repubblica: “Le valutazioni dei singoli vanno motivate” Gli aspiranti avvocati chiedono che sull’esame di amiss ...

