De Sciglio Juventus, addio ormai vicino: il sostituto è già in casa (Di mercoledì 2 settembre 2020) DE Sciglio Juventus – La Juventus lavora per piazzare altrove alcuni esuberi. Uno di questi è Mattia De Sciglio che sembrerebbe non rientrare nei piani del club. Il laterale bianconero adesso sarebbe in procinto di abbandonare la Continassa: il sostituto è già in casa e adesso tutto fa presagire una cessione del calciatore. De Sciglio Juventus, cessione vicina: il sostituto è già in casa Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport la Juve non esclude nei prossimi giorni di valutare proposte per Mattia De Sciglio che sembrerebbe piacere a diversi club. Leggi anche: Cessioni Juventus, Higuain ha detto sì: oggi si chiude anche per ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : Comunque si sta scartando troppo presto la Juventus dalla corsa per Messi. Ma con i 50 milioni per Rugani, i 50 pe… - Tw3Nie : RT @NicoSchira: C'è una #Juventus in vendita tra esuberi ed elementi che non rientrano nei piani di Andrea #Pirlo. 11 calciatori che potreb… - Eledyb10 : Diario #Juventus Giorno di Calciomercato #2 : 8 esuberi da vendere in 35 giorni vuol dire venderne uno ogni 4 gior… - stebillo : RT @NicoSchira: C'è una #Juventus in vendita tra esuberi ed elementi che non rientrano nei piani di Andrea #Pirlo. 11 calciatori che potreb… - SantellaMarco : RT @NicoSchira: C'è una #Juventus in vendita tra esuberi ed elementi che non rientrano nei piani di Andrea #Pirlo. 11 calciatori che potreb… -