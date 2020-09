De Laurentiis punzecchia la Juve: “Contro di noi le partite importanti le hanno perse” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aurelio De Laurentiis prima dell’inizio del Forum “Una questione di gusto” in programma oggi pomeriggio a Castel di Sangro, dove gli azzurri sono in ritiro, ha parlato del nuovo calendario del campionato di Serie A e della sfida alla Juve alla terza giornata: “Il match contro la Juve alla terza giornata? La Juve la devi incontrare comunque e poi anche la Juve deve incontrare il Napoli alla terza giornata, perché parliamo sempre della Juve come mostro sacro. Poi mi sembra che partite importanti come la Coppa Italia e la Supercoppa di anni fa sono andate al Napoli“. “Per il Napoli – ha aggiunto – il sorteggio è andato bene, mi sembra che ... Leggi su anteprima24

