Dalla vacanza in Ungheria al fine settimana in Abruzzo: tampone positivo per una 20enne che vive a Roma (Di mercoledì 2 settembre 2020) Prima la vacanza in Ungheria, poi il fine settimana nel proprio paese d’origine in Abruzzo. Peccato però che la ragazza abruzzese di 20 anni e che vive a Roma sia risultata positiva al Covid-19. Come riporta Il Messaggero, per Collelongo, un piccolo paese in provincia dell’Aquila di 1.148 abitanti questo è il primo caso in assoluto di Coronavirus. Dalla vacanza in Ungheria all’Abruzzo: positiva 20enne che vive a Roma “Ci è giunta notizia che una ragazza che non risiede a Collelongo ma che ha trascorso da noi il fine settimana è risultata positiva al primo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Dalla vacanza in Ungheria al fine settimana in Abruzzo: tampone positivo per una 20enne che vive a Roma - Ale_CNCC : RT @violalaviola: Più parlo con le persone e più mi rendo conto di quanta gente sia scollegata dalla realtà. Se uno vi dice che non ha una… - perla1234566 : #clario sfido chiunque a lasciare ciò che ha lasciato M per andare a lavorare come un comune mortale nessuno lo fac… - tostapayne : @madeinthe90ss @NiallOfficial Sembra stato risucchiato dalla terra Niall, bubi è in vacanza a divertirsi ???? - BotteDalia : RT @violalaviola: Più parlo con le persone e più mi rendo conto di quanta gente sia scollegata dalla realtà. Se uno vi dice che non ha una… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla vacanza Torna dalla vacanza in Spagna Tampone a Fiumicino: è positivo Il Resto del Carlino Dalla vacanza in Ungheria al fine settimana in Abruzzo: tampone positivo per una 20enne che vive a Roma

Dalla vacanza in Ungheria all’Abruzzo: positiva 20enne che vive a Roma “Ci è giunta notizia che una ragazza che non risiede a Collelongo ma che ha trascorso da noi il fine settimana è risultata ...

Smartworking, in questi mesi ci sono stati passi da gigante ma c’è ancora molto da fare

Il rientro dei lavoratori dalle ferie estive sarà davvero un “rientro in sicurezza”? Il protocollo quadro, sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali a Rom ...

Dalla vacanza in Ungheria all’Abruzzo: positiva 20enne che vive a Roma “Ci è giunta notizia che una ragazza che non risiede a Collelongo ma che ha trascorso da noi il fine settimana è risultata ...Il rientro dei lavoratori dalle ferie estive sarà davvero un “rientro in sicurezza”? Il protocollo quadro, sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali a Rom ...