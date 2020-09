Da ex paziente Covid a primario dell'ospedale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nino Materi Guiderà il reparto chirurgia ad Alzano, il paese simbolo della lotta alla pandemia Pierpaolo Mariani li ricorda tutti quei maledetti giorni. L'epidemia che, nella fase più tragica dell'emergenza-Covid, lui ha vissuto nella doppia veste di contagiato e medico. Un periodo terribile cominciato a fine febbraio e proseguito per mesi ad Alzano (Bergamo), una delle aree dove il focolaio dell'infezione è stato più virulento. Il dottor Mariani, durante la pandemia era qui, tra le corsie del «Pesenti Fenaroli», il «suo» ospedale. In trincea, per combatter il morbo. Lui, e tanti altri. Camici bianchi che in quei frangenti di ansia, parcellizzata come polvere dolorosa, hanno capito il senso più alto e nobile ... Leggi su ilgiornale

ilriformista : Il documento era stato presentato in una riunione con il Cts il 12 febbraio, oltre una settimana prima la scoperta… - stenric56 : RT @andiamoviaora: 'Noi tratteremo tutte le sindromi influenzali come coronavirus' 'in Italia si decide che un paziente positivo in osped… - Nadius06 : RT @PediatriaOggi: Ultimo paziente #Covid 4a Mauriziano ?? Fonte: Costanza Niro #coronavirus #virus #lockdown2020 - infoitsalute : Guarito e non dimenticato. La Asl segue il paziente post covid - AnselmoProde : RT @andiamoviaora: 'Noi tratteremo tutte le sindromi influenzali come coronavirus' 'in Italia si decide che un paziente positivo in osped… -

Ultime Notizie dalla rete : paziente Covid Covid, il medico del Paziente 1 ANSA Nuova Europa Con Bobo la fisioterapia diventa divertimento hi-tech

A volte capita, pur essendo guariti da un infortunio, che la strada della riabilitazione sia tutta in salita. Una salita lunga e noiosa. Alcuni cercano distrazione nella musica. Altri nei giochi sul t ...

Contagi, in arrivo il piano del governo per moltiplicare i tamponi

Il piano nazionale di tamponi vedrà la luce fra alcune settimane: si parte dalla bozza elaborata dal microbiologo Andrea Crisanti, che è ora in mano al Comitato tecnico scientifico: la valutazione com ...

A volte capita, pur essendo guariti da un infortunio, che la strada della riabilitazione sia tutta in salita. Una salita lunga e noiosa. Alcuni cercano distrazione nella musica. Altri nei giochi sul t ...Il piano nazionale di tamponi vedrà la luce fra alcune settimane: si parte dalla bozza elaborata dal microbiologo Andrea Crisanti, che è ora in mano al Comitato tecnico scientifico: la valutazione com ...