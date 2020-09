Charlie Hebdo, il 21 per cento dei giovani francesi non condanna gli attentatori (Di mercoledì 2 settembre 2020) giornale satiricoMentre inizia oggi a Parigi il processo contro 14 persone accusate di coinvolgimento negli attacchi terroristici del 2015 fra cui la strage al giornale satirico Charlie Hebdo, la Francia si interroga quanto sia stato corretto ripubblicare le vignette che hanno provocato l’agguato terroristico. E scopre che c’ê una discreta percentuale di giovani francesi che non condanna gli attentati compiuti dai terroristi islamici in risposta alle strisce satiriche. E, in definitiva, finisce per approvarli. Proprio mentre i 14 imputati – 11 in carcere, 3 fuggiti in Siria per unirsi all’Isis – affrontano le varie accuse, dalla complicità in attentati terroristici all’omicidio, escono i risultati dei sondaggi commissionati in Francia per capire la pancia ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : #CharlieHebdo ripubblica le caricature di Maometto: lo annuncia il giornale alla vigilia dell'apertura del process… - ilfoglio_it : “Ci è stato spesso chiesto di pubblicare altre vignette di Maometto. Ci siamo sempre rifiutati: ci serviva un buon… - mattiafeltri : #Buongiorno n.803 - 'Le affilatissime lame' ovvero il processo ai cernefici di Charlie Hebdo, e le tracce della lor… - mimmamazz1 : La libertà di espressione è sacrosanta ma io penso che con la loro satira i vignettisti non hanno toccato solo Maom… - clafor66 : RT @SecolodItalia1: Charlie Hebdo, il 21 per cento dei giovani francesi non condanna gli attentatori -