Berlusconi positivo al Covid, Briatore andò da lui in Sardegna due settimane fa: “Lo trovo in forma” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sta diventando decisamente virale in questi minuti il video che vede protagonisti Flavio Briatore e Silvio Berlusconi in Sardegna, poco prima che i due imprenditori scoprissero di essere positivi al Covid. Tema attuale oggi, considerando il fatto che lo stesso Briatore ha capito di essere contagiato dopo aver criticato a più riprese il governo e minimizzato il Coronavirus, come riportato pochi giorni fa. Un senso di rilassatezza che ovviamente ha riguardato, come lui, tanti italiani, al punto che il numero di nuovi positivi è aumentato non di poco nello scorcio finale del mese di agosto. Cosa disse Briatore a Berlusconi prima di essere positivo al Covid Come si può notare attraverso il video a fine articolo, quella ... Leggi su bufale

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - Mariametista : RT @confundustria: Silvio Berlusconi POSITIVO al #COVID__19 . In diretta dalla nostra sede di Milano - Cavalierpadano : RT @intuslegens: Siccome la linea di partito è «Attaccare #Zangrillo» i piddini scrivono che nega il #virus (lo cura, dice solo che se n'è… -