Bellerin, una freccia per Tuchel: il Psg continua a provarci (Di mercoledì 2 settembre 2020) Barcellona, Londra e ora Parigi? Seguendo le piste francesi come RMC Sport e France Football, parrebbe proprio di sì. Hector Bellerìn, terzino spagnolo dell’Arsenal, sarebbe vicino al trasferimento al Psg per 28 milioni di euro più 5 di bonus. Sarebbe un colpo importante per i transalpini che sulla corsia di destra hanno di recente perso Meunier, trasferitosi al Borussia Dortmund, e cercano un laterale di livello viste le non brillantissime prestazioni offerte in Champions da Kherer. Nato nel 1995 sulla costa di Barcellona, Bellerìn ha tutte le caratteristiche per far compiere al Psg quel definitivo salto di qualità verso l’olimpo del calcio europeo. Terzino destro veloce, anzi velocissimo, – basti pensare che sui 40 metri ha un record di 4.41, miglior crono di tutta la Premier League – tecnico e che fa delle scorrerie offensive ... Leggi su alfredopedulla

