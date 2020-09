Barcellona, il saluto di Rakitic: «Mi sono sentito a casa in questi anni» (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ex giocatore del Barcellona, Ivan Rakitic, ha salutato in conferenza stampa il club blaugrana dopo il suo passaggio al Siviglia Ivan Rakitic ha salutato in conferenza stampa il Barcellona dove ha giocato per sei anni. Il centrocampista croato si è trasferito al Siviglia. Ecco le sue dichiarazioni: «Grazie per essere qui e grazie al presidente per le belle parole e per l’opportunità di salutare il club in questo modo. In questi sei anni mi sono sentito a casa e vincere tutti questi titoli è stata un’esperienza unica. Voglio ringraziare tutti, dai tifosi agli allenatori, fino ai collaboratori e ai compagni di squadra. sono scese delle lacrime ... Leggi su calcionews24

Momo5775 : Ciao Marc, ma veramente in Ferrari si sta pensando di affrontare anche un 2021 in queste condizioni visto che è sta… - 7mp84 : ?? Secondo @elchiringuitotv, Pep Guardiola si trova a Barcellona. Escluderei il semplice saluto ai parenti... Il fut… - fr4xyz : RT @vitodalessio_: Me lo sarei aspettato diversamente. Tutti, tu, i tifosi, il Barcellona stesso, avreste meritato un saluto diverso. Forse… - darkskyparad : Me lo sarei aspettato diversamente. Tutti, tu, i tifosi, il Barcellona stesso, avreste meritato un saluto diverso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona saluto Messi, addio al Barcellona. Sabato scorso festa da Suarez per salutare l'amico Jordi Alba TUTTO mercato WEB Rakitic saluta Barcellona: “Un onore vestire questa maglia”

“Voglio dire grazie per l’opportunità di salutare il club in questo modo”, ha esordito Rakitic nel corso della conferenza stampa. “In questi sei anni mi sono sentito a casa e vincere tutti questi tito ...

Euroleghe - Rakitic lascia il Barcellona e torna al Siviglia: ora è ufficiale

Sembrava potesse essere un'opzione concreta per l'Inter di Antonio Conte, che alla fine molto probabilmente si fionderà invece su Arturo Vidal. Ivan Rakitic invece torna al Siviglia. Dopo aver svolto ...

“Voglio dire grazie per l’opportunità di salutare il club in questo modo”, ha esordito Rakitic nel corso della conferenza stampa. “In questi sei anni mi sono sentito a casa e vincere tutti questi tito ...Sembrava potesse essere un'opzione concreta per l'Inter di Antonio Conte, che alla fine molto probabilmente si fionderà invece su Arturo Vidal. Ivan Rakitic invece torna al Siviglia. Dopo aver svolto ...