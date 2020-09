Ascolti TV | Martedì 1 settembre 2020. SuperQuark chiude al 13.3%, Windstorm 10.8% (Di mercoledì 2 settembre 2020) SuperQuark - Piero Angela Nella serata di ieri, martedì 1 settembre 2020, su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.483.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Windstorm 3 – Ritorno alle Origini ha raccolto davanti al video 1.945.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Lyncoln Rhime – Caccia al Collezionista di Ossa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Un Profilo per due ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 SMS – Sotto Mentite Spoglie totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Bed and Breakfast ha segnato il % con .000 ... Leggi su davidemaggio

