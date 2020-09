Addio a Philippe Daverio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si è spento all’età di 71 anni Philippe Daverio. Lo storico dell’arte, noto anche per aver ricoperto alcuni ruoli politici legati alla Cultura, è stato anche un saggista e conduttore televisivo. Nella sua lunga carriera è apparso in diverse trasmissioni Rai in cui raccontava il mondo dell’arte attraverso la sua storia. Poi la sua esperienza al Comune di Milano. LEGGI ANCHE > Philippe Daverio si candida con +Europa: «Venezia diventi la terza capitale dell’UE» Ad annunciare la morte di Philippe Daverio è stato il regista teatrale e anima del Teatro Parenti di Milano Andree Ruth Shammah su Facebook. Philippe Daverio, Addio allo storico dell’arte ... Leggi su giornalettismo

fanpage : È morto Philippe Daverio #PhillpeDaverio - silbice : Una grande perdita: una intelligenza brillante, una dialettica briosa, ironica, allegra, accattivante, una mente ap… - francedon5 : RT @RollingStoneita: Passepartout resta uno degli ultimi programmi intelligenti della televisione italiana. Philippe Daverio, addio #Phili… - michelecarneval : Addio al critico d’arte Philippe Daverio - La_Lettura : RT @CorriereCultura: Addio a Philippe Daverio, storico e critico d’arte: -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Philippe Addio a Philippe Daverio, lo storico dell'arte e divulgatore è morto a 71 anni Il Tempo Addio a Philippe Daverio, lo storico dell'arte e divulgatore è morto a 71 anni

Philippe Daverio è morto all'età di 71 anni. La storia dell'arte perde un grande esperto e un grande divulgatore. A dare la notiziaAndree Ruth Shammah, regista teatrale e anima del Teatro Parenti di M ...

Philippe Daverio è morto. Addio allo storico dell'arte ed ex assessore di Milano

Milano, 2 settembre 2020 - Lutto nel mondo della cultura e dell'arte italiani. Questa notte è morto all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista ...

Philippe Daverio è morto all'età di 71 anni. La storia dell'arte perde un grande esperto e un grande divulgatore. A dare la notiziaAndree Ruth Shammah, regista teatrale e anima del Teatro Parenti di M ...Milano, 2 settembre 2020 - Lutto nel mondo della cultura e dell'arte italiani. Questa notte è morto all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista ...