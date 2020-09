Violentava con “Utensili di Casa” La Figlia di 7 Anni Sotto gli Occhi della Madre che Non La Difendeva (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo il fascicolo aperto dalla Procura di Lecce l’uomo avrebbe toccato e baciato la bimba con la complicità della Madre che permetteva gli abusi verso la propria Figlia. Veniva abusata dal padre anche attraverso utensili presenti in casa a soli 7 Anni, il tutto avveniva per mano del padre della piccola. Il PM della Procura di Lecce Stefania Minnini ha quindi aperto un fascicolo al riguardo in seguito alla segnalazione della scuola, con l’accusa verso l’uomo di avere baciato e toccato la bimba. Complice anche la Madre che non avrebbe fatto nulla per evitare che la piccola subisse i traumi, favorendoli invece pensando che l’avrebbero aiutata a comportarsi meglio. Nell’udienza fissata al prossimo 24 ... Leggi su youreduaction

