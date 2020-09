Us Open 2020: Isner e Johnson si stringono la mano dopo l’incontro (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Un gesto normale in tempi normali, ma non in un momento storico come questo. John Isner e Steve Johnson si sono stretti la mano dopo essersi sfidati nel match valevole per il primo turno degli Us Open 2020. I due giocatori statunitensi, dopo alcuni secondi di esitazioni, hanno allungato le mani per salutarsi nella maniera solitamente usuale, ma in questo momento vietata dai protocolli di sicurezza per l’emergenza coronavirus. Sui social è subito scoppiata la polemica, visto che al momento i giocatori si stanno salutando semplicemente facendo toccare le due racchette. Leggi su sportface

