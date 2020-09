Un settembre al MAV di Ercolano in piena sicurezza. (Di martedì 1 settembre 2020) Continua, a settembre, l'iniziativa agostana " Il MAV in esclusiva per te", per consentire ai gruppi organizzati la fruizione del museo nella più completa sicurezza. A pochi passi dagli scavi ... Leggi su gazzettadinapoli

cirocacciola : RT @DeuringerEnrico: UN SETTEMBRE AL MAV IN PIENA SICUREZZA - DeuringerEnrico : UN SETTEMBRE AL MAV IN PIENA SICUREZZA - teleischia : MAV. IL MUSEO PROLUNGA GLI ORARI DI APERTURA NEL WEEK-END ANCHE A SETTEMBRE - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AD ERCOLANO - Un settembre al MAV in piena sicurezza - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AD ERCOLANO - Un settembre al MAV in piena sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : settembre MAV AD ERCOLANO - Un settembre al MAV in piena sicurezza Napoli Magazine AD ERCOLANO - Un settembre al MAV in piena sicurezza

Continua, a settembre, l’iniziativa agostana “Il MAV in esclusiva per te”, per consentire ai gruppi organizzati la fruizione del museo nella più completa sicurezza. A pochi passi dagli scavi archeolog ...

Coronavirus, Ercolano: stop alle manifestazioni pubbliche fino al 10 settembre

Ciro Buonajuto ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la sospensione fino al 10 settembre di tutte le manifestazioni pubbliche sul territorio cittadino. La decisione è stata presa alla luce dell ...

Continua, a settembre, l’iniziativa agostana “Il MAV in esclusiva per te”, per consentire ai gruppi organizzati la fruizione del museo nella più completa sicurezza. A pochi passi dagli scavi archeolog ...Ciro Buonajuto ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la sospensione fino al 10 settembre di tutte le manifestazioni pubbliche sul territorio cittadino. La decisione è stata presa alla luce dell ...