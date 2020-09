Un profilo per due, il film: trama, cast, trailer e streaming (Di martedì 1 settembre 2020) Su Rai 3 arriva in prima tv e in prima serata, martedì 1 settembre 2020, il film Un profilo per due, si tratta di una commedia romantica uscita nel 2017 e diretta da Stephane Robelin. Il film dura 100 minuti ed è stato distribuito da Officine Ubu. Di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? Un profilo per due, la trama Pierre ha 80 anni e vive da solo da quando sua moglie è mancata. Sua figlia allora decide di regalargli un computer sperando che possa stimolare la sua curiosità a conoscere nuove persone anche tramite Internet. Pierre verrà aiutato da Alex a cavarsela con tutta quella tecnologia e impara presto a navigare da solo, inciampando nel pericolo degli appuntamenti online. Così, spacciandosi per Alex, ... Leggi su tpi

