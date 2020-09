Trapani: mamma Denise, '16 anni di silenzi e vigliaccheria' (Di martedì 1 settembre 2020) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Sedici anni di silenzi, di non verità e di vigliaccheria!Tu, che hai rapito Denise, e i tuoi complici, siete delle m...! I bambini non si toccano!". Così su Fb Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone la bimba di tre anni scomparsa 16 anni fa (era il 1 settembre 2004) da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Leggi su iltempo

PrimaStampa_eu : CRONACA TRAPANI - Picchia la fidanzata, la mamma e la nonna di lei: arrestato giovane 34enne per maltrattamenti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani mamma Trapani: mamma Denise, '16 anni di silenzi e vigliaccheria' Metro Denise Pipitone, a 16 anni dalla scomparsa parla la mamma “Mia figlia è ancora viva”

Sono trascorsi 16 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone e proprio in questi ultimi giorni è tornata a parlare Piera Maggio, ovvero la sua mamma. Ricorderete tutti come nel settembre del 2 ...

Denise Pipitone, torna a parlare la mamma: “Mia figlia è ancora viva”

Denise Pipitone, a 16 anni dalla scomparsa torna a parlare la mamma Piera Maggio: “Mia figlia è ancora viva”. Denise Pipitone, torna a parlare la mamma: “Mia figlia è ancora viva” La madre della picco ...

Sono trascorsi 16 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone e proprio in questi ultimi giorni è tornata a parlare Piera Maggio, ovvero la sua mamma. Ricorderete tutti come nel settembre del 2 ...Denise Pipitone, a 16 anni dalla scomparsa torna a parlare la mamma Piera Maggio: “Mia figlia è ancora viva”. Denise Pipitone, torna a parlare la mamma: “Mia figlia è ancora viva” La madre della picco ...