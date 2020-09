TgLa7d delle 18,15 del 1 settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Scuola, sindacati: cattedre vuote. Economia: primi segnali di ripresa. Gentiloni: non si usi recovery fund per tagliare tasse. Regionali e referendum, maggioranza in ordine sparso. Usa: ucciso un ... Leggi su tg.la7

TgLa7 : #Tgla7d delle 18.15 edizione del 30 agosto - zazoomblog : Tgla7d delle 18.15 edizione del 27 agosto 2020 - #Tgla7d #delle #18.15 #edizione #agosto -

Ultime Notizie dalla rete : TgLa7d delle TgLa7d delle 18,15 del 1 settembre 2020 TG La7