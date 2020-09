Tell Me Why Capitolo 2 e 3, Resident Evil 7 e molti altri giochi in arrivo all'inizio di questo mese su Xbox Game Pass (Di martedì 1 settembre 2020) Microsoft ha annunciato diversi nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console e PC all'inizio di settembre, tra cui Touhou Luna Nights, Tell Me Why Capitolo 2 e 3, Resident Evil 7: biohazard, Disgaea 4 Complete + e altri.Scopriamo nel dettaglio i titoli in arrivo. Da oggi, è disponibile Crusader Kings III, mentre il 3 settembre arriveranno The Jackbox Party Pack 4 (Console), Resident Evil 7: biohazard (Console & PC), Tell Me Why: Chapter Two (Console & PC), Touhou Luna Nights (Console & PC), World War Z (PC).L'8 settembre arriverà Star Renegades (PC). Il 10 settembre, invece, Disgaea 4 Complete+ (PC), Hotshot Racing ... Leggi su eurogamer

