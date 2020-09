Speranza: "Superticket tassa odiosa sulla salute" (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos salute) - "Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo di fronte a una sconfitta per lo Stato, a una violazione della nostra Costituzione. Da oggi non ci sarà più questa tassa odiosa sulla salute". Lo dichiara il ministro della salute, Roberto Speranza, festeggiando lo Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Superticket abolito e nessuno lo pagherà più'. Dal primo settembre stop ai 10 euro in più sulle impegnat… - Adnkronos : #Speranza: 'Superticket abolito, nessuno lo pagherà più' - HuffPostItalia : Speranza: 'Superticket abolito e nessuno lo pagherà più' - Affaritaliani : Speranza: “Da oggi niente più superticket. Una battaglia vinta. La salute viene prima di tutto” - Patrixros : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: abolizione del superticket era stata uno dei primi impegni assunti lo scorso anni dal ministro della… -