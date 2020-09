Sondaggi Tecnè elezioni regionali 2020: Fitto supera Emiliano in Puglia (Di martedì 1 settembre 2020) I Sondaggi Tecnè per Quarta Repubblica sulle elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre: in Toscana il candidato di centrosinistra Giani è avanti rispetto alla leghista Susanna Ceccardi di 4 punti con una forbice che va dai 43 ai 47 punti percentuali contro i 39/43 dell’avversaria. Il candidato governatore del centrodestra Acquaroli è invece in testa nelle Marche su Mangialardi ma con un vantaggio più ampio: 8 punti. In Veneto partita vinta ancora prima di iniziare da Zaia con percentuali che vanno dal 70 al 74 per cento. Anche in Liguria Toti ha accumulato un vantaggio su Sansa irraggiungibile. Il governatore in carica ha una forbice tra il 53 il 57 per cento rispetto a quella del canditato di PD e M5S che si ferma tra il 36 e il 40. In Puglia Emiliano, ... Leggi su nextquotidiano

