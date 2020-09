Serie C, prossima stagione tanti arbitri donne (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di promozioni per gli arbitri in vista della prossima stagione. Così nella Can C arriva Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno che raggiunge la veterana Maria Marotta: Ferrieri Caputi ha 30 anni, da 5 arbitra in Serie D, è ricercatrice della fondazione Adapt e dottoranda all’Università di Bergamo. Nel prossimo campionato di Lega Pro ci saranno anche 5 assistenti arbitrali: Lucia Abruzzese, Veronica Martinelli, Giulia Tempestilli, Tiziana Trasciatti e Veronica Vettorel. Lo scorso anno faceva parte del gruppo anche Francesca Di Monte di Chieti che è stata promossa alla Can. A livello dirigenziale c’è da registrare un nuovo arrivo: entra a far parte della Commissione designatrice della Can C, il cui responsabile è Antonio Damato, Silvia Tea Spinelli (ex arbitro). ... Leggi su itasportpress

