Serie A femminile, la seconda giornata: fatica l’Inter, goleada Milan (Di martedì 1 settembre 2020) La Serie A femminile prosegue con la seconda giornata. Vincono Milan, Fiorentina, Roma e Juventus: ancora ko l’Inter Prosegue la Serie A femminile. Nella seconda giornata il Milan è sceso in campo contro il San Marino, neopromosso e reduce dal brutto 10 a 0 dell’esordio. Le rossonere, con Agard, Grimshaw e ancora una volta Dowie, sono riuscite a vincere 5 a 0. Anticipo di sabato anche per la Florentia, che ha portato a casa la prima vittoria contro l’Hellas Verona: a firmarla Cantore, ex della sfida. A Vinovo la Juventus Women ha ospitato l’Empoli guidato da Alessandro Spugna, ex Primavera bianconera: per le ragazze di Guarino una vittoria all’ultimo minuto dopo essere andate persino ... Leggi su calcionews24

