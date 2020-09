Scuola, la ripartenza non convince i sindacati: «Mancano certezze». E sui bus ci sarà un «meccanismo di riempimento» (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre) Dopo tanto parlarne, la Scuola riparte. Gli insegnanti di tutta Italia si sono riuniti per il rituale collegio docenti. Il Coronavirus, che ha messo un punto interrogativo gigante alla questione, sembra così non influenzare più di tanto l’inizio dell’anno scolastico. Nelle ultime ore sono stati disposti gli ultimi ritocchi per il rientro degli studenti: le sistemazioni delle aule, il recupero degli apprendimenti di oltre 500mila tra studentesse e studenti, alcuni con lezioni a distanza, altri in presenza. L’incognita più grossa rimane quella sui professori: intimoriti dall’incremento dei contagi delle ultime settimane, in tanti si stanno portando avanti, presentando il certificato medico. Il mondo della Scuola, sul tema, è in attesa di una circolare che ... Leggi su open.online

MIsocialTW : Sul sito “Rientriamo a Scuola”, dedicato alla ripartenza di settembre, trovate tutte le risposte alle domande più f… - marcodimaio : #Scuola2020 riapra, in sicurezza, ma garantendo le lezioni il più possibile in presenza per tutti gli studenti. C’è… - CarloCalenda : Ogni possibilità di ripartenza ha la cultura come minimo comune denominatore. Cultura è scuola, cinema, musei, musi… - AlbertoTruffi : @Fabopolis @crazybalzano @paola_demicheli Io ho letto il tuo tweet mi sa che tu non l’hai letto a questo punto. Scr… - LucaMaestripie : RT @FurlanAnnamaria: Le parole del nostro Presidente #Mattarella sull’importanza della #scuola per il futuro del Paese sono un monito ed un… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ripartenza Covid, si torna a scuola: ripartenza al liceo Giulio Cesare a Roma Il Messaggero Scuola, ecco il bracciale Bluetooth per rispettare il distanziamento

Roma, 1 set. (Adnkronos/Labitalia) - Rethink Future, start-up italiana, ha lanciato sul mercato K-Y-D: un bracciale Bluetooth che, una volta indossato, è in grado di segnalare la presenza di altri K-Y ...

Scuola, si riparte senza mascherine (se c'è il metro di distanza). Trapani, l'ex Provincia cerca spazi

Da oggi i corsi di recupero. Tra due settimane torna a suonare la campanella in Sicilia. La scuola riparte, sei mesi dopo la chiusura per l’emergenza Coronavirus. E alla vigilia della ripartenza è sta ...

Roma, 1 set. (Adnkronos/Labitalia) - Rethink Future, start-up italiana, ha lanciato sul mercato K-Y-D: un bracciale Bluetooth che, una volta indossato, è in grado di segnalare la presenza di altri K-Y ...Da oggi i corsi di recupero. Tra due settimane torna a suonare la campanella in Sicilia. La scuola riparte, sei mesi dopo la chiusura per l’emergenza Coronavirus. E alla vigilia della ripartenza è sta ...