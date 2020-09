Scontro tra bus TPL e un’auto: due feriti (Di martedì 1 settembre 2020) Un bus TPL e un’auto Fiat Punto si sono scontrati – per cause in corso di accertamento – oggi pomeriggio intorno alle 15 in via della Muratella all’altezza del civico 165. I due che erano a bordo dell’auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati entrambi all’Aurelia Hospital: uno in codice rosso e l’altro in codice arancione. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo XI Marconi. Scontro tra bus TPL e un’auto: due feriti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

AnnalisaChirico : La gestione migranti è fuori controllo. Mentre s’innesca l’ennesimo scontro istituzionale tra stato e regioni, i mi… - zazoomblog : Scontro tra bus TPL e un’auto: due feriti - #Scontro #un’auto: #feriti - CorriereCitta : Scontro tra bus TPL e un’auto: due feriti - rep_torino : Scontro tra due vetture sulla Torino-Aosta, muore automobilista vicino a Volpiano [di CRISTINA PALAZZO] [aggiorname… - marioerdrago : @RisatoNicola @LupodiBrughiera @acqu_marina @_kuball_ @ValeMameli @MarceVann Io sbaglierò ma continuo a pensare che… -