Sassuolo | intervento chirurgico per Magnanelli

Il capitano nei neroverdi si è sottoposto a un intervento di chirurgia Francesco Magnanelli, centrocampista e capitano del Sassuolo, si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico; come riportato sul sito ufficiale del club neroverde. «Questa mattina il capitano neroverde Francesco Magnanelli è stato sottoposto ad un intervento per la riparazione chirurgica di una sport-ernia presso la Casa di cura Igea di Milano. L'intervento, eseguito dal Dott. Giuseppe Sansonetti alla presenza del medico sociale neroverde Dott. Roberto D'Ovidio, è perfettamente riuscito. Già da domani Magnanelli inizierà le cure riabilitative».

