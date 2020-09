Sampdoria, Colley può partire: pronto Chabot come suo sostituto (Di martedì 1 settembre 2020) Il difensore della Sampdoria, Omar Colley, ha molto mercato all’estero e potrebbe partire in questa sessione estiva Omar Colley, difensore della Sampdoria, potrebbe lasciare il club blucerchiato in questa sessione di mercato. Sul giocatore vi è infatti l’interesse di molti club esteri. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Tra le società della Premier League il West Ham e il Southampton sono interessati. Sul difensore vi sono poi il Celtic e il Rennes. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

