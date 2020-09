Referendum: pubblicato il quesito sul taglio dei parlamentari | SCHEDA (Di martedì 1 settembre 2020) Il Viminale ha pubblicato online il facsimile della SCHEDA per il Referendum costituzionale confermativo che si svolgerà il 20 e 21 settembre. Il Referendum ha ad oggetto la riforma del taglio del numero dei parlamentari. Ecco il testo del quesito che si legge sul sito del Viminale. “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”. A differenza del Referendum abrogativo, per il Referendum costituzionale confermativo non è ... Leggi su tpi

