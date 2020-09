Niente GF Vip per Denis Dosio? (Di martedì 1 settembre 2020) Diventato popolare sul web il giovane Denis Dosio che ha sostenuto i provini per Gfvip pare che all’ultimo momento la sua figura sia stata esclusa dal gruppo di concorrenti che parteciperà al reality. Il ragazzo in questi giorni stava aspettando l esito dell’ultimo provino e poi la prova – test – tampone con la produzione. Ma il suo telefono ha smesso di squillare. Se così fosse Dosio, che aveva già la valigia in mano, non la prenderebbe benissimo. LEGGI ANCHE > Gabriel Garko conferma la notizia di Giornalettismo sul GF Vip Chi è Denis Dosio Denis Dosio, influencer di 19 anni e ospite fisso delle trasmissioni di Barbara D’Urso, ha mostrato spesso sul web il suo talento anche nel canto. In ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Niente Vip Ritorno alla mondanità dopo la Costa Smeralda. E ora anche i vip si scoprono degli "appestati" ilGiornale.it GF Vip: Cristiano Malgioglio lascia la d’Urso per Signorini?Parla lui

Signorini ha segnato il colpaccio con il ritorno di Malgioglio al GF Vip? Come reagirà la d’Urso, visto che è il suo opinionista? Cristiano svela la verità. Nelle scorse si è a lungo parlato del possi ...

Caterina Balivo: “Primo settembre e ora da dove si parte?” (Foto)

Il primo settembre è arrivato per Caterina Balivo come per tutti gli altri ma se c’è chi ha già dei progetti precisi o è già tornato al lavoro, la conduttrice dopo le vacanze estive deve riordinare le ...

