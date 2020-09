Neonati morti all’ospedale di Verona, il batterio killer si annidava in un rubinetto (Di martedì 1 settembre 2020) Si annidava in un rubinetto interno alla Terapia intensiva neonatale il batterio killer che, tra il 2018 e quest’anno, all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona ha colpito 96 bambini, uccidendone 4 bambini e provocando lesioni cerebrali permanenti a 9. È quanto emerge dalla relazione della commissione voluta dal presidente della Regione Luca Zaia, che ha annunciato di aver dato disposizioni affinché la relazione sia immediatamente messa a disposizione non solo della magistratura, ma anche dei familiari delle piccole vittime del Citrobacter. Il batterio killer scovato nel rubinetto Proprio oggi la struttura è stata riaperta dopo la chiusura disposta lo scorso giugno. Secondo le conclusioni della ... Leggi su secoloditalia

