Milan, ottimismo per Brahim Diaz: affare in chiusura (Di martedì 1 settembre 2020) Brahim Diaz al Milan potrebbe essere il colpo di mercato, assieme a Tonali, dell’estate rossonera. Il centrocampista ex Manchester City, ora al Real Madrid, sembra infatti sempre più convinto di accettare l’offerta del club di Elliot e l’accordo tra i club è ormai ad un passo. Restano da risolvere gli ultimissimi dettagli con il giocatore ma già domani dovrebbe essere il giorno giusto per la chiusura di questo affare con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Real. Brahim Diaz al Milan: i rossoneri continuano a rinforzare la rosa di Pioli Un affare importante e che fa eco a quelli chiusi in questa settimana dal Milan: da ... Leggi su giornal

milansette : Milan, ottimismo per Brahim Diaz. Lo spagnolo potrebbe essere ufficializzato prima di Tonali - allaggapp : RT @PBPcalcio: ??MercatoMilan ?? #BrahimDiaz: si lavora su definizione formula e col giocatore. Ottimismo e si puó chiudere a breve termine.… - Mark3895 : @Lorenzo242206 @SpudFNVPN Sentivo la stessa cosa tre anni fa col mercato faraonico del duo Mirabelli-Fassone. Il Mi… - RadioRossoneraS : RT @PBPcalcio: ??MercatoMilan ?? #BrahimDiaz: si lavora su definizione formula e col giocatore. Ottimismo e si puó chiudere a breve termine.… - evivanco7 : RT @PBPcalcio: ??MercatoMilan ?? #BrahimDiaz: si lavora su definizione formula e col giocatore. Ottimismo e si puó chiudere a breve termine.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ottimismo Milan, ottimismo per Brahim Diaz. Lo spagnolo potrebbe essere ufficializzato prima di Tonali TUTTO mercato WEB Il Milan non si ferma a Tonali: altri due colpi in arrivo per i rossoneri

Dopo aver messo le mani su Sandro Tonali, il Milan mette nel mirino altri due innesti: vicini gli arrivi di Bakayoko e Brahim Diaz ...

Tonali al Milan, è fatta: ecco tutte le cifre dell'operazione

Da ottimismo sparso a un accordo di massima, il passo è stato molto breve. Il tempo di un week-end, la sgasata che richiede un grande innesto come Sandro Tonali. Che già giovedì potrebbe sostenere le ...

Dopo aver messo le mani su Sandro Tonali, il Milan mette nel mirino altri due innesti: vicini gli arrivi di Bakayoko e Brahim Diaz ...Da ottimismo sparso a un accordo di massima, il passo è stato molto breve. Il tempo di un week-end, la sgasata che richiede un grande innesto come Sandro Tonali. Che già giovedì potrebbe sostenere le ...