Migranti scappano da Lampedusa a bordo di un traghetto passeggeri (Di martedì 1 settembre 2020) Francesca Galici Due Migranti si sono imbarcati irregolarmente a bordo di un traghetto passeggeri da Lampedusa: fermati e piantonati. Intanto la nave Dattilo non può sbarcare gli oltre 200 a bordo a Porto Empedocle per mancanza di spazio La situazione di Lampedusa è, ormai, al di fuori di ogni controllo. L'isola sta collassando sotto il peso delle decisioni che hanno permesso una vera e propria colonizzazione dell'estremo lembo meridionale dello Stato. Dopo lo sbarco dei 370 nella notte tra sabato e domenica, a poche ore dalla dichiarazione di non emergenza da parte del Viminale, è stata dichiarata l'acquisizione di altre tre navi quarantena per lo svuotamento di Lampedusa e il trasferimento dei Migranti ... Leggi su ilgiornale

ItalianoFronte : RT @francescatotolo: Tutta la sofferenza sui volti dei “poveri #migranti” tunisini che scappano dalla Guerra Punica 2.0, dalle persecuzioni… - GervasiRaffaele : “«Non possiamo tollerare che ARRIVANO (sic) dei migranti addirittura positivi e VADINO (ri-sic) in giro liberamente… - GattoSi18120606 : RT @francescatotolo: Tutta la sofferenza sui volti dei “poveri #migranti” tunisini che scappano dalla Guerra Punica 2.0, dalle persecuzioni… - BarPutin : RT @francescatotolo: Tutta la sofferenza sui volti dei “poveri #migranti” tunisini che scappano dalla Guerra Punica 2.0, dalle persecuzioni… - ignaziore : RT @francescatotolo: Tutta la sofferenza sui volti dei “poveri #migranti” tunisini che scappano dalla Guerra Punica 2.0, dalle persecuzioni… -