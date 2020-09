Lui è Giuseppe, fratello di una famosa cantante: avete capito chi è? (Di martedì 1 settembre 2020) Lui è Giuseppe, il fratello di una nota cantante molto amata in Italia, ma riuscite a riconoscerlo? La somiglianza è incredibile. Giuseppe Fonte foto: Instagram @Giuseppe85tatangeloQualche giorno fa è stato il compleanno di Giuseppe e la nota cantante ha deciso di fargli una dolce dedica su Instagram che ha molto emozionato i fan. La cosa che però ha stupito tutti è l’estrema somiglianza tra i due, sorriso, naso e occhi sono esattamente gli stessi: avete capito chi è la sorella famosa del bel Giuseppe? Giuseppe, il fratello di Anna Tatangelo conquista tutti con la sua incredibile bellezza Anna Tatangelo ... Leggi su chenews

giuseppe_m76 : RT @Barbarapassaro2: Mentre lavoro lui ?????? buon pomeriggio - donDeodato : RT @MonsDiBruno: La Vergine Maria e Giuseppe rivelano così quanto è potente l’opera dello Spirito Santo quando prende il pieno possesso di… - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Il loro è purissimo sposalizio dell’anima. L’anima di Giuseppe viene pervasa dall’anima di Maria e l’anima di Maria viene… - donDeodato : RT @MonsDiBruno: È questo un fatto mai avvenuto prima nella storia dell’umanità e mai avverrà dopo. Giuseppe nella sua giustizia non vuole… - giuseppe_galise : RT @francescoassisi: Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et allumini n… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui Giuseppe

OglioPoNews

Marina La Rosa ha fatto delle confessioni intime su Rocco Casalino, ex concorrente del primo Grande Fratello insieme a lei. “Con Rocco parlavamo di omosessualità, lui sosteneva di non esserlo. Non era ...Ha mantenuto vive le comunità affidategli riponendo fiducia nei giovani e rendendosi punto di riferimento per gli anziani. Con la sofferenza che alcune fasi della vita gli hanno riservato si è sicuram ...