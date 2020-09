L'imbalsamatore, su Netflix in streaming da oggi (Di martedì 1 settembre 2020) L'imbalsamatore è uno dei primi film di Matteo Garrone, datato 2002, ed è disponibile dal 1 settembre in streaming su Netflix! L'imbalsamatore, il film di culto di Matteo Garrone, è disponibile in streaming su Netflix a partire dal 1 settembre: il film del 2002 è stato anche presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 55º Festival di Cannes. Peppino è un tassidermista di mezza età, che è costantemente vittima di lazzi e vessazioni per la sua statura molto bassa e il suo aspetto spiacevole. Un giorno incontra il giovane e attraente Valerio, che è affascinato dal suo lavoro, e lo assume come assistente. Ma quando Valerio incontra Deborah e se ne innamora, il tassidermista viene colto da un'insana gelosia... Il torbido ... Leggi su movieplayer

L'Imbalsamatore è uno dei primi film di Matteo Garrone, datato 2002, ed è disponibile dal 1 settembre in streaming su Netflix! L'Imbalsamatore, il film di culto di Matteo Garrone, è disponibile in str ...

Anche per settembre, Netflix ha in serbo per i suoi utenti tantissimi nuovi prodotti d’intrattenimento, originali e non. Ancor di più in questo particolare periodo è importante avere a portata di mano ...

