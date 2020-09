Libia, Di Maio vola a Tripoli: “Sosteniamo accordo Sarraj-Saleh” (Di martedì 1 settembre 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è volato in Libia, dove questa mattina ha incontrato a Tripoli Fayez al Sarraj, primo ministro del Governo di accordo nazionale. “L’Italia vede con favore e sostiene l’accordo raggiunto con Saleh per la promozione di un cessate il fuoco”, ha detto il ministro, sottolineando che “deve cessare ogni interferenza esterna”, rivolgendosi soprattutto alla Turchia e alla Russia. “La Libia per noi è un attore importante – ha proseguito – uno snodo cruciale per costruire un nuovo modello di sviluppo nel Mediterraneo, con scambi commerciali fiorenti e opportunità di crescita per tutti i Paesi dell’area”. Di Maio, ... Leggi su italiasera

