“La storia infinita”: stasera in tv su Paramount Network un cult diventato classico senza tempo (Di martedì 1 settembre 2020) Sono passati più di 35 anni dalla prima comparsa di La storia infinita nelle sale cinematografiche, eppure il suo magico universo è ancora ben impresso nei ricordi (e nei cuori) di molti. Il film del 1984 diretto da Wolfgang Petersen, in onda questa sera martedì 1 settembre su Paramount Network alle 21.10, è tratto dall’omonimo romanzo fantasy dello scrittore tedesco Michael Ende. Pubblicato in Germania nel 1979 e in poco tempo diventato un classico della letteratura per ragazzi. Leggi anche › Il sequel di “Labyrinth” si farà: alla regia Scott Derrickson Nonostante l’indignazione di Ende ... Leggi su iodonna

