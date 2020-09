In Cina riaprono le scuole, anche a Wuhan (Di martedì 1 settembre 2020) Un alunno: «Il cambiamento più grande è che non dobbiamo più indossare le mascherine in aula». Leggi su media.tio.ch

(ANSA) - PECHINO, 01 SET - Molti studenti in Cina hanno cominciato oggi il nuovo anno scolastico in un misto di nervosismo ed entusiasmo. A Wuhan, la megalopoli ex epicentro dell'epidemia di coronavir ...(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 01 SET - Molti studenti in Cina hanno cominciato oggi il nuovo anno scolastico in un misto di nervosismo ed entusiasmo. A Wuhan, la megalopoli ex epicentro dell'epidemia di co ...