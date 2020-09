Grassi: Su apertura Ztl Raggi sorda al grido dei commercianti (Di martedì 1 settembre 2020) – “Questa mattina abbiamo partecipato e sostenuto l’iniziativa di protesta organizzata da Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato Roma per la decisione inopportuna della Giunta Raggi di riattivare i varchi Ztl per l’accesso in centro, nonostante l’emergenza sanitaria e la crisi economica che ha visto centinaia di attività chiudere non solo nel centro della Capitale”. Ad affermarlo in una nota è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma, che ha partecipato personalmente all’iniziativa organizzata a via Tomacelli. “Riattivare la Ztl in questa situazione significa avere in odio i commercianti e i romani, confermando di non avere in alcun modo il polso della città. Come Roma Sceglie Roma – spiega Grassi – in ... Leggi su romadailynews

Frana a Oggebbio, SS34 riapertura a fasce orarie

Grazie all'incessante lavoro delle ditte Colla e Grassi coadiuvate dai tecnici incaricati dal Comune e all'ottimo lavoro di ANAS siamo riusciti a garantire l'apertura a senso unico alternato della SS3 ...

