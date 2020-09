Giardini Pubblici Indro Montanelli Milano: tra aiuole geometriche ed alberi (Di martedì 1 settembre 2020) Per oltre due secoli sono stati semplicemente chiamati Giardini di Porta Venezia o di Via Palestro, finché nel 2002 li hanno intitolati al celebre giornalista e saggista Indro Montanelli, che abitualmente passava qui parte del proprio tempo libero. Nella seconda metà del Settecento quest’area era un esteso terreno, suddiviso in orti coltivati in affitto, entro le mura spagnole, sul bordo settentrionale cittadino. Lo attraversava una rete di corsi d’acqua, di cui rimangono visibili tracce nei laghetti e canaletti negli stessi Giardini Pubblici e nel vicino parco di Villa Reale. Di proprietà della famiglia Dugnani, sorgevano qui anche due monasteri, quelli delle Carcanine e di San Dionigi, che erano stati soppressi dal governo austriaco. Nel 1780 il viceré ... Leggi su unitremilano

massimo_porro : @Rassegne_Italia @mariobortoluss1 e poi, finita la quarantena, tutti a insozzare piazze e giardini pubblici, a fare… - ciafapino : Lo portano a pisciare ai giardini pubblici - Edoenonsolo : @tajaliga @PAOLANURNBERG Gli svizzeri non hanno mai fatto una rivoluzione perché per farla bisogna calpestare l’erba nei giardini pubblici. - Giocoleria1 : RT @franna_rugg84: Interventi di manutenzione di parchi e giardini pubblici, pulizia e sistemazione di zone non coperte dal servizio di igi… - Lu_Valori : RT @Ansa_Piemonte: Rubano cucciolo e chiedono riscatto, arrestati da Polizia. Labrador preso ai giardini pubblici, liberato e restituito #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Giardini Pubblici Quasi 40 tra parchi e giardini pubblici chiusi: verifiche su alberi e strutture ludiche L'Eco Vicentino Successo per Ravello Wine & Jazz

RAVELLO – Un format ormai consolidato quello di VINO&MUSICA ideato dal Dr Anton Börner che ha trovato la sua collocazione ideale debuttando nella rinomata e magnifica cornice dei Giardini del Vescovo ...

Riccardo Muti, la prima volta a Ravello

È stato lui, con il suo gesto direttoriale, il 21 giugno, a rompere il silenzio imposto dalla pandemia e lo stesso giorno è stata lei a diffondere per prima la sua voce lirica: sono due vanti della Ca ...

