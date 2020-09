Dodicenne scomparsa nel lago di Como, trovato il corpo: trascinata via dalla corrente (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo quasi sei giorni di ricerche, è stato trovato il corpo della ragazza di 12 anni scomparsa nel lago di Como mentre faceva il bagno con la madre. Fatou, questo il suo nome, è stata recuperata a 125 metri di profondità da un robot specializzato nelle ricerche sui fondali dei vigili del fuoco. L’incidente era accaduto lo scorso 27 agosto: da allora le ricerche non si sono mai interrotte, nemmeno con il maltempo. Il corpo si trovava lontano dalla riva, a circa 200 metri, nonostante al momento della scomparsa Fatou non si trovasse molto distante dalla piccola spiaggia di Abbadia Lariana, nel lecchese. Ma la corrente l’aveva immediatamente trascinata al largo. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

