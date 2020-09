Dead by Daylight, aggiornamento gratuito a PS5 e Series X e aggiornamento grafico (Di martedì 1 settembre 2020) Dead by Daylight arriva quest’anno su PlayStation 5 e Xbox Series X, e non solo per un tecnicismo: lo sviluppatore Behaviour Interactive dice che le versioni per console di prossima generazione non solo gireranno con risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo, ma che il suo obiettivo è quello di creare anche una “edizione rimasterizzata del gioco“. I porting per PS5 e Series X non saranno le uniche a ricevere un aggiornamento grafico, promette Behavior. Ogni versione del gioco riceverà animazioni aggiornate, illuminazione, effetti visivi, modellazione e texture con l’intento di “migliorare l’immersione dieci volte di più, rendendo gli ambienti realistici come un incubo spaventoso e inquietante“, dice ... Leggi su nonsolo.tv

