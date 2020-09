Da Delhi a Londra in autobus: 20.000 chilometri in 70 giorni per un viaggio indimenticabile (Di martedì 1 settembre 2020) Dirigersi dall'altra parte del mondo mette a dura prova perché occorre un lungo viaggio in aereo, magari non sempre comodissimo per chi si accomoda in classe economica che per una decina abbondante di ore deve fare i conti con lo spazio limitato per muovere le braccia e stendere le gambe. Ma se invece di un velivolo la traversata si fa in autobus, come vi comportereste? Nello specifico, non si tratta di approdare in Australia o in Patagonia, bensì di andare da Delhi a Londra, viaggiando per oltre 20.000 chilometri tra 18 paesi per un totale di 70 giorni. Numeri che da soli indicano come il viaggio non sia alla portata di tutti, anche perché il progetto Bus to London prevede al massimo una ventina di partecipanti. Adventures Overland - Gli interni ... Leggi su panorama

