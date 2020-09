Chadwick Boseman, Michael B.Jordan ricorda l'amico: "Vorrei che avessimo avuto più tempo" (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo la scioccante scomparsa di Chadwick Boseman, Michael B. Jordan ha lasciato un tributo al suo grande amico con un toccante post Instagram in cui ricorda il loro rapporto. Michael B. Jordan ha condiviso un commovente tributo al suo collega e grande amico Chadwick Boseman, con il quale ha condiviso il set di Black Panther, in seguito alla scioccante morte del giovane attore a causa di un cancro al colon il 28 agosto. I due attori si sono conosciuti molto prima di condividere il set Marvel, costruendo negli anni una forte amicizia durata fino alla scomparsa del protagonista di Black Panther. Ieri sera Michael B. Jordan ha condiviso il suo personale ricordo ... Leggi su movieplayer

